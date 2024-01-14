НБА. «Денвер» примет «Индиану», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Действующий чемпион « » примет «Индиану», которая выиграла три матча подряд. Начало встречи – в 23.30 по московскому времени.

Один из лидеров Запада « » сыграет дома с четвертой командой конференции « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.