НБА. «Денвер» примет «Индиану», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Денвер Индиана Клипперс Майами Милуоки Миннесота Финикс Портленд Сакраменто НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Действующий чемпион «Денвер» примет «Индиану», которая выиграла три матча подряд. Начало встречи – в 23.30 по московскому времени.

Один из лидеров Запада «Миннесота» сыграет дома с четвертой командой конференции «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Денвер – Индиана
Дата проведения
14 января, 23.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

Майами – Шарлотт
Дата проведения
15 января, 02.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Клипперс
Дата проведения
15 января, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Милуоки – Сакраменто
Дата проведения
15 января, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Портленд – Финикс
Дата проведения
15 января, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Ответ Daishi
Халибертона то точно не будет еще с пару недель, он же убитый после своего шпагата.
Ну тогда вынос в одну калитку
+2
-1
+1
Ответ Максим Яблонский
Тайриз супротив Йокича, Брюс бывший супротив Кристиана, каково держать сумасшедший темп в горах? Таковы интриги супратьстоящего супратьстоянья: Денвер "куриные" - Индиана "Джонс".
Халибертона то точно не будет еще с пару недель, он же убитый после своего шпагата.
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Ответ Александр Митраков
Увы, не факт, Инди и без него неплохо играют благодаря смене схемы на оборонительную
Еле выиграли у Бостона без Тейтума, у мертвых Вашиков и Атланты. Все три игры не показательны. Сегодня как раз будет видно истинный уровень Индианы без Халибертона. Минимум очков 10 им Денвер привезет.
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