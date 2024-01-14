НБА. «Денвер» примет «Индиану», «Миннесота» – «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
Действующий чемпион «Денвер» примет «Индиану», которая выиграла три матча подряд. Начало встречи – в 23.30 по московскому времени.
Один из лидеров Запада «Миннесота» сыграет дома с четвертой командой конференции «Клипперс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 23.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 02.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 января, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.