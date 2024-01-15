Джерами Грант и Остин Ривз – в списке игроков, которые сегодня стали доступны для обмена

17 игроков НБА стали доступны для обмена.

Среди них («Бруклин»), , Пи Джей Вашингтон (оба – «Шарлотт»), , (оба – «Чикаго»), , Руи Хатимура (оба – «Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки»), Херб Джонс («Новый Орлеан»), Мо Вагнер («Орландо»), Пол Рид («Филадельфия»), Джерами Грант, Матисс Тайбулл (оба – «Портленд»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Тре Джонс («Сан-Антонио»), Якоб Пелтль («Торонто») и Кайл Кузма («Вашингтон»).

Бриджес, Тайбулл и Рид могут заблокировать любой обмен. Тайбулл и Рид не могут быть обменяны в «Даллас» и «Юту» соответственно.