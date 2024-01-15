Джерами Грант и Остин Ривз – в списке игроков, которые сегодня стали доступны для обмена

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17 игроков НБА стали доступны для обмена.

Среди них Кэмерон Джонсон («Бруклин»), Майлз Бриджес, Пи Джей Вашингтон (оба – «Шарлотт»), Коби Уайт, Айо Досунму (оба – «Чикаго»), Остин Ривз, Руи Хатимура (оба – «Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки»), Херб Джонс («Новый Орлеан»), Мо Вагнер («Орландо»), Пол Рид («Филадельфия»), Джерами Грант, Матисс Тайбулл (оба – «Портленд»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Тре Джонс («Сан-Антонио»), Якоб Пелтль («Торонто») и Кайл Кузма («Вашингтон»).

Бриджес, Тайбулл и Рид могут заблокировать любой обмен. Тайбулл и Рид не могут быть обменяны в «Даллас» и «Юту» соответственно.

13 комментариев
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Ответ Вячеслав Бородин
неужели Лейкерс согласны отпустить Ривза? 35 лет за ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС. Пожалуй, настало время сменить приоритеты.
Это просто даты, что их теперь стало можно обменять. Не означает, что будет обмен
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Тайбулл бы очень хорошо зашёл в Никс. У него будет время, будут броски, и он почувствует себя как дома в старом добром взводе сержанта Пейнодо, где не терпят слабаков!
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Ответ Вячеслав Бородин
неужели Лейкерс согласны отпустить Ривза? 35 лет за ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС. Пожалуй, настало время сменить приоритеты.
Не будут ЛАЛ менять Ривза. До сегодняшнего дня его нельзя было обменять просто, так как он подписал контракт летом
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Люди в комментариях как будто с луны свалились) Появление игроков в этом списке не означает, что их будут менять!! Они просто технически стали доступны для обмена, тогда как раньше их нельзя было менять никаким образом. А теперь можно.
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Ответ Вячеслав Бородин
неужели Лейкерс согласны отпустить Ривза? 35 лет за ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС. Пожалуй, настало время сменить приоритеты.
Это не тот инсайд, которому стоит верить
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неужели Лейкерс согласны отпустить Ривза? 35 лет за ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС. Пожалуй, настало время сменить приоритеты.
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Тайбулл - хорошо играет в защите, однако не более чем середнячок...Но появление в этом списке Гранта изумляет; он бесспорно лучший игрок Портленда, с вполне достойным контрактом. Да и платёжка, в целом. на сегодня в порядке.
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Странно, что Пелтль доступен.
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Гранта бы обратно в Оклу если платежка позволяет
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Смеялись над Портлендом, мол переплатили Гранту, чтоб сохранить Лилларда, а тот ушел. А сейчас Грант выглядит чуть ни самым востребованным на рынке игроком из доступных.
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