Джерами Грант и Остин Ривз – в списке игроков, которые сегодня стали доступны для обмена
17 игроков НБА стали доступны для обмена.
Среди них Кэмерон Джонсон («Бруклин»), Майлз Бриджес, Пи Джей Вашингтон (оба – «Шарлотт»), Коби Уайт, Айо Досунму (оба – «Чикаго»), Остин Ривз, Руи Хатимура (оба – «Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки»), Херб Джонс («Новый Орлеан»), Мо Вагнер («Орландо»), Пол Рид («Филадельфия»), Джерами Грант, Матисс Тайбулл (оба – «Портленд»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Тре Джонс («Сан-Антонио»), Якоб Пелтль («Торонто») и Кайл Кузма («Вашингтон»).
Бриджес, Тайбулл и Рид могут заблокировать любой обмен. Тайбулл и Рид не могут быть обменяны в «Даллас» и «Юту» соответственно.