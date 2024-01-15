Майк Данливи «высоко оценивает» Кумингу и Муди и «хотел бы сохранить их в команде, если получится»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

«Уорриорз» не намерены обменивать Джонатана Кумингу и Мозеса Муди.

«Источники в лиге считают, что новый генеральный менеджер Майк Данливи-младший высоко оценивает обоих и хотел бы сохранить их в команде, если получится. Хотя он и понимает, что обмен одного или обоих может запустить процесс, способствующий столь необходимым изменениям в «Уорриорз», переживающих спад.

Вполне возможно, что ближе к дедлайну все поменяется, но сейчас именно по этой причине я пока воздерживаюсь от их упоминания в списке кандидатов на обмен», – пишет журналист The Athletic Сэм Весини.

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1 комментарий
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А самого джуниора высоко оценивают? Кажется он закрылся в кабинете и поплыл
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