Евролига установила рекорд посещаемости в первом круге сезона-2023/24

Евролига установила новый рекорд посещаемости.

В сезоне-2023/24 посещаемость первых 17 туров выросла на 17,4 %, а среднее количество зрителей на каждом матче достигло рекордных 10 296 человек. По сравнению с прошлым сезоном этот показатель вырос на 1 525 зрителей за игру.

В целом на матчи регулярного чемпионата с 1 по 17 раунд пришло 1 462 034 болельщика, что на 128 876 больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. И это несмотря на то, что «Маккаби Тель-Авив» – команда, которая в среднем собирала 10 460 болельщиков на арене «Менора Мивтахим», – все свои домашние матчи, кроме одного, проводила без фанатов.

Шесть команд также имеют среднюю заполняемость своих арен не менее 90%: « » (99%), « » (97%), «Црвена Звевзда» (95%), « » (95%), «Олимпиакос» (93%) и «Виллербан» (92%).

Семь клубов в среднем собирают не менее 10 000 болельщиков за игру: «Партизан» (19 801), « » (18 888), «Жальгирис» (14 935), «Панатинаикос» (14 914), «Анадолу Эфес» (12 079), «Олимпиакос» (11 323) и «Фенербахче» (10 146).