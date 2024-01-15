Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Колоссосом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

« » дома сыграет с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 12-1, Промитеас – 9-5, Перистери – 8-6, Арис – 7-7, АЕК – 6-8, ПАОК – 6-8, Колоссос – 5-8, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-9, Лаврион – 4-10, Аполлон – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.