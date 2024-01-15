Виталий Фридзон подпишет контракт до конца сезона с клубом Лиги ВТБ («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Виталий Фридзон Единая лига ВТБ Баскетбол

Виталий Фридзон подпишет контракт до конца сезона с клубом Лиги ВТБ.

Защитник Виталий Фридзон (38 лет, 195 см) в ближайшее время подпишет контракт до конца сезона с клубом Единой лиги ВТБ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Ветеран российского баскетбола имеет на руках два предложения от клубов Лиги ВТБ и, как ожидается, на днях подпишет контракт.

В сезоне-22/23 Виталий провел 43 матча за «Зенит», набирая 3,1 очка и 1,4 подбора в среднем за игру. После этого экс-игрок сборной России выступал на любительском уровне.

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