«Пытаемся найти способ, как изменить ситуацию». Сергей Козин исполнял обязанности главного тренера «НН» в матче против «Самары»

Сергей Козин объяснил, почему он заменил Зорана Лукича в матче против «Самары».

«Как вы заметили, у нас есть опыт. Зоран отдал мне ведение игр на Кубке России, это были матчи с «Московским». Но было неважно, кто был бы — «Московский», ЦСКА, все равно, какой соперник, мы договорились, что он отдает мне эти игры. Так что был опыт, надеюсь, был опыт неплохой.

Сейчас все видят, команда находится не в хорошем состоянии, мы с тренерским штабом пытаемся найти способ, найти выход, как изменить эту ситуацию», — сказал ассистент главного тренера «НН».

«Нижний Новгород» дома проиграл «Самаре» – 73:79.