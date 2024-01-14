Джей Джей Редик о карьере после НБА: «Я тренирую четвероклассников. Мог бы помогать Тейтуму на пути к титулу, но пытаюсь обойти зонную защиту с 9-летними детьми»

Теги Бостон Джей Джей Редик НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джей Джей Редик признался, что отклонил семь предложений работы тренером в НБА.

«Я тренирую четвероклассников в Бруклине. Мог бы помогать Тейтуму на пути к титулу, но вместо этого пытаюсь понять, как девятилетний ребенок может справиться с зонной защитой.

Как родитель и как отец я прекрасно лажу с детьми. Думаю, для меня проблема заключается в том, чтобы найти баланс, потому что во время тренировок и матчей мое внутреннее соперничество выходит наружу. Но я не кричу на детей. Я повышал голос, выгонял с тренировки, постоянно напоминая себе, что это все-таки девяти- и десятилетние дети. У нас три правила в команде. Никакого неуважения по отношению к тренерам, партнерам по команде и судьям.

То, каким образом мы себя ведем сейчас, было сформировано уже в детстве. Ответственность за свои поступки, психическая устойчивость были воспитаны во мне как раз в таком возрасте. В университете попал тренеру Кею [Майку Кшишевски], в НБА – к Стэну Ван Ганди. Я сейчас такой только благодаря своим тренерам. И хочу сказать «Спасибо» за это», – поделился Редик в подкасте PTFO.

5 комментариев
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Никс 25 лет «избавляются от слабаков».
Это как «Процесс» в Филе.
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Ответ Jazzzz
Никс 25 лет «избавляются от слабаков». Это как «Процесс» в Филе.
по-моему,вы промахнулись
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Ответ wizards
в НБа надо пахать, а деткам можно и по ушам поездить))
Сразу видно человека, который не занимался и работал с детьми)
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