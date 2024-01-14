Джей Джей Редик о карьере после НБА: «Я тренирую четвероклассников. Мог бы помогать Тейтуму на пути к титулу, но пытаюсь обойти зонную защиту с 9-летними детьми»

Джей Джей Редик признался, что отклонил семь предложений работы тренером в НБА.

«Я тренирую четвероклассников в Бруклине. Мог бы помогать на пути к титулу, но вместо этого пытаюсь понять, как девятилетний ребенок может справиться с зонной защитой.

Как родитель и как отец я прекрасно лажу с детьми. Думаю, для меня проблема заключается в том, чтобы найти баланс, потому что во время тренировок и матчей мое внутреннее соперничество выходит наружу. Но я не кричу на детей. Я повышал голос, выгонял с тренировки, постоянно напоминая себе, что это все-таки девяти- и десятилетние дети. У нас три правила в команде. Никакого неуважения по отношению к тренерам, партнерам по команде и судьям.

То, каким образом мы себя ведем сейчас, было сформировано уже в детстве. Ответственность за свои поступки, психическая устойчивость были воспитаны во мне как раз в таком возрасте. В университете попал тренеру Кею [Майку Кшишевски], в – к Стэну Ван Ганди. Я сейчас такой только благодаря своим тренерам. И хочу сказать «Спасибо» за это», – поделился в подкасте PTFO.