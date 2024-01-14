Остин Ривз: «Я уже вижу заголовки: «Эй-Ди – отстой», «Эй-Ди не умеет то, не может сделать это»

Остин Ривз поддержал Энтони Дэвиса после поражения от «Юты».

«Я уже вижу заголовки: «Эй-Ди – отстой», «Эй-Ди не умеет то, не может сделать это». Да, он испытывал трудности с реализацией. В остальном был великолепен.

С первых же минут на нем начали сдваиваться. Он принимал правильные решения на паркете», – заявил Ривз в разговоре с прессой.

Центровой завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач, а также сделал 4 блок-шота и перехват (6 потерь). За 39 минут Дэвис реализовал 5 из 21 с игры и 5 из 6 с линии.