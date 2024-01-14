Энтони Дэвис после 5 из 21 с игры против «Юты»: «Это поражение на моей совести. Все справились со своими задачами, кроме меня»
Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение от «Юты».
«Все сделали свою работу, кроме меня. Я не справился со своей задачей.
Понятно, что, когда Брон не играет, все должны прибавить. И остальные так и сделали, я – нет. Так что это поражение на моей совести», – заявил Дэвис после матча.
Центровой завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач, а также сделал 4 блок-шота и перехват (6 потерь). Это второй трипл-дабл в карьере бигмэна и первый – с ассистами. В марте 2018 года так же против «Юты» Дэвис набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 10 блок-шотов.
За 39 минут Дэвис реализовал 5 из 21 с игры и 5 из 6 с линии.
«Лейкерс» (19-21) продолжают идти 11-ми на Западе.