Энтони Дэвис после 5 из 21 с игры против «Юты»: «Это поражение на моей совести. Все справились со своими задачами, кроме меня»

Теги Лейкерс НБА Юта Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение от «Юты».

«Все сделали свою работу, кроме меня. Я не справился со своей задачей.

Понятно, что, когда Брон не играет, все должны прибавить. И остальные так и сделали, я – нет. Так что это поражение на моей совести», – заявил Дэвис после матча.

Центровой завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач, а также сделал 4 блок-шота и перехват (6 потерь). Это второй трипл-дабл в карьере бигмэна и первый – с ассистами. В марте 2018 года так же против «Юты» Дэвис набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 10 блок-шотов.

За 39 минут Дэвис реализовал 5 из 21 с игры и 5 из 6 с линии.

«Лейкерс» (19-21) продолжают идти 11-ми на Западе.

3 комментария
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"Вы гуляйте вовсю, это вам сказал я. Пусть душа не болит, я взял вину на себя."(с) Антоха Озёрный.
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Когда я пробиваю всего 6 штрафных, то я не справляюсь со своей задачей
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Виноват недотренер блм
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