Энтони Дэвис после 5 из 21 с игры против «Юты»: «Это поражение на моей совести. Все справились со своими задачами, кроме меня»

Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение от «Юты».

«Все сделали свою работу, кроме меня. Я не справился со своей задачей.

Понятно, что, когда Брон не играет, все должны прибавить. И остальные так и сделали, я – нет. Так что это поражение на моей совести», – заявил Дэвис после матча.

Центровой завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач, а также сделал 4 блок-шота и перехват (6 потерь). Это второй трипл-дабл в карьере бигмэна и первый – с ассистами. В марте 2018 года так же против «Юты» Дэвис набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 10 блок-шотов.

За 39 минут реализовал 5 из 21 с игры и 5 из 6 с линии.

« » (19-21) продолжают идти 11-ми на Западе.