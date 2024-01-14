Тре Джонс в матче с «Чикаго» набрал 22 очка со 100% реализацией за половину и стал первым в истории «Сперс», кому это удалось

Теги Чикаго Сан-Антонио НБА Тре Джонс Баскетбол

Тре Джонс установил рекорд «Сан-Антонио».

Разыгрывающий в домашней встрече с «Буллс» (116:122) за первую половину набрал 22 очка, реализовав 7 из 7 с игры (4 из 4) из-за дуги. Как информирует StatMamba, Джонс стал первым игроком в истории организации, кому удалось набрать столько очков при 100% точности бросков.

Джонс завершил встречу с 30 очками, 9 подборами и 4 передачами, во второй половине оформив 3 из 6 с игры.

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