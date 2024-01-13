Велимир Перасович: «Проиграли из-за своего плохого нападения и хорошей защиты «Пармы»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал причины поражения от «Пармы».

«Прежде всего, поздравляю «Парму». Сегодня они сыграли лучше и заслуженно победили. Нам нужно проанализировать, что команда сделала не так.

Мы провели плохой матч и на протяжении всей встречи находились в роли догоняющих. Не отпускали «Парму» далеко вперед, но при этом постоянно уступали в счете и не могли создать себе очковый задел. Они постоянно переключались в защите, а нам не хватало терпения атаковать их оборону, возможно, за исключением последней четверти. Это и стало ключом нашего поражения.

Нам не удалось сдержать Айзею Риза. Но считаю, что причина проигрыша заключается не в защите, а в нашем нападении. Мы торопились, выполнили много неподготовленных и неуверенных бросков. Проиграли из-за своего плохого нападения и хорошей защиты «Пармы», – сказал тренер.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий