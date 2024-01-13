Евгений Пашутин после победы «Пармы» над УНИКСом: «Крайне важно попасть в Топ-6 по итогам первого этапа»

Евгений Пашутин прокомментировал гостевую победу «Пармы» над УНИКСом.

«Хочу, во-первых, поздравить нашу команду. Ребята играли сердцем, проявили характер и объединились. Мы понимаем, что УНИКС – чемпион и очень серьезный клуб, обладающий сильным составом на всех позициях: как на периметре, так и под кольцом. Также знали, что предыдущий матч пропускал Рэйнольдс. Сегодня он вышел против нас, мы к нему готовились. Джален доминирует в посту во всей . Кроме того, у сильные защитники – MVP прошлого сезона Димитриевич, Найт, Грин и Кулагин. Конечно, было непросто.

У нас была задача как можно ближе сыграть от броска, заставить соперников действовать один в один и затруднить им броски. Как только мы позволяли УНИКСу свободно бросать, сразу получали град попаданий в свою корзину. Но в целом ребята справились.

Хочу поздравить всех болельщиков и сказать, что нам крайне важно попасть в Топ-6 по итогам первого этапа. Понимаю, что УНИКС борется за первую–вторую строчку, но у нас своя цель. От матча к матчу пытаемся сделать все возможное, чтобы оказаться в шестерке. Ребята молодцы! Проявили характер, поздравляю!» – сказал главный тренер «Пармы»