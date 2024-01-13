Майкл Мэлоун о передаче Николы Йокича над головой: «Не перестает удивлять»

Теги Денвер Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Майкл Мэлоун Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Майкл Мэлоун восхищен передачей Николы Йокича за спину над головой.

«Забавно. Когда мы рисовали комбинацию, задумка была в том, чтобы Никола получил передачу от Джамала. Мы знали, что защитник выйдет на него. Я сказал: «Аарон, ты должен забить сверху за спиной у защитника, когда тот выдвинется».

Я даже представить не мог передачу из-за спины или над головой. Когда я в детстве смотрел игры НБА, такие передачи отдавал Мэджик Джонсон или Пит Маравич.

Никола умеет обыграть разными способами, и это была одна из лучших передач, которые я видел в его исполнении. За девять лет их было много, но он не перестает удивлять», – сказал главный тренер «Денвера».

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