Энтони Эдвардс посмеялся, наблюдая за разминкой игроков «Портленда»
Энтони Эдвардс посмеялся, наблюдая за разминкой игроков «Портленда».
Звездный защитник «Миннесоты» повторил предматчевый ритуал Диллона Брукса из «Хьюстона», который внимательно следит за соперниками перед игрой, пребывая в неподвижном состоянии.
«Блэйзерс» днем ранее уступили «Оклахоме» с разницей «-62». Это повторение 5-го результата в истории НБА.
«Вулвз» в пятницу победили со счетом 116:93, в активе Энтони 9 очков, 3 подбора и 6 передач.