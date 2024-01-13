Энтони Эдвардс посмеялся, наблюдая за разминкой игроков «Портленда».

Звездный защитник «Миннесоты» повторил предматчевый ритуал из «Хьюстона», который внимательно следит за соперниками перед игрой, пребывая в неподвижном состоянии.

«Блэйзерс» днем ранее уступили «Оклахоме» с разницей «-62». Это повторение 5-го результата в истории .

«Вулвз» в пятницу победили со счетом 116:93, в активе 9 очков, 3 подбора и 6 передач.