НБА разрешила Ламело Боллу не закрывать во время игр татуировку на шее, которая отсылает к бренду одежды

Теги Шарлотт НБА Баскетбол - фото Ламело Болл Баскетбол

НБА разрешила Ламело Боллу не закрывать во время игр татуировку на шее.

Ранее лига обязала разыгрывающего «Шарлотт» закрывать татуировку под левым ухом, так как она нарушает правила лиги.

После длительного диалога с участием профсоюза игроков и агентства баскетболиста НБА изменила свою позицию.

Надпись «LF» отсылает ко второму имени баскетболиста, а также к новому бренду одежды Ламело. В НБА игрокам запрещено наносить коммерческие логотипы на тела.

В пятницу Ламело вернулся после травмы в игре со «Сперс» и не закрывал изображение на шее.

News.com.au

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