НБА разрешила Ламело Боллу не закрывать во время игр татуировку на шее, которая отсылает к бренду одежды

НБА разрешила Ламело Боллу не закрывать во время игр татуировку на шее.

Ранее лига обязала разыгрывающего « » закрывать татуировку под левым ухом, так как она нарушает правила лиги.

После длительного диалога с участием профсоюза игроков и агентства баскетболиста НБА изменила свою позицию.

Надпись «LF» отсылает ко второму имени баскетболиста, а также к новому бренду одежды Ламело. В НБА игрокам запрещено наносить коммерческие логотипы на тела.

В пятницу вернулся после травмы в игре со «Сперс» и не закрывал изображение на шее.

News.com.au