Ламело Болл близок к возвращению в строй

Теги Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Ламело Болл близок к возвращению на паркет после травмы.

Как сообщает Charlotte Observer, разыгрывающий «Хорнетс» принимает участие в тренировках пять на пять без ограничений. Разыгрывающий наращивает интенсивность тренировок и может вернуться с ограничением игрового времени уже на этой неделе.

Болл вылетел 26 ноября в матче против «Орландо» с растяжением связок голеностопа.

На старте сезона Болл набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.

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