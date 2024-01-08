Ламело Болл близок к возвращению в строй

Ламело Болл близок к возвращению на паркет после травмы.

Как сообщает Charlotte Observer, разыгрывающий «Хорнетс» принимает участие в тренировках пять на пять без ограничений. Разыгрывающий наращивает интенсивность тренировок и может вернуться с ограничением игрового времени уже на этой неделе.

Болл вылетел 26 ноября в матче против «Орландо» с растяжением связок голеностопа.

На старте сезона набирал 24,7 очка, 8,2 передачи и 5,5 подбора в среднем за матч.