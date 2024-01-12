Эдриан Воджнаровски: «Споэльстра мне уже говорил, что в будущем хочет стать президентом «Хит». Новый 8-летний контракт кое о чем говорит»

Эрик Споэльстра в будущем нацелен стать президентом «Майами».

« сказал мне несколько лет назад в подкасте, что хотел бы однажды, когда уйдет, получить возможность занять пост президента, возможно, совмещая с тренерской деятельностью. Безусловно, это продление контракта кое о чем говорит», – поделился мнением инсайдер ESPN в своем подкасте.

Ранее главный тренер « » заключил новое соглашение на 8 лет и 120 миллионов долларов.

Президенту «Хит» Пэту Райли в марте исполнится 79 лет. Он занимает должность с 2008 года.