«Голден Стэйт» интересен «семифутер, способный на набор очков»

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол

Стала известна цель «Уорриорз» на рынке обменов перед делайном 8 февраля.

По информации журналиста Тима Каваками из The Athletic, «в организации идут разговоры о семифутере, способном на набор очков».

Согласно официальным данным, в НБА лишь 13 семифутеров (к примеру, действующий MVP Джоэл Эмбиид идет как 6 футов, 11 дюймов и три четверти). Под определение журналиста исключительно по росту попадают Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Бобан Марьянович («Хьюстон»), Кристапс Порзингис («Бостон»), Мозес Браун («Портленд»), Дерек Лайвли («Даллас»), Люк Корнет («Бостон»), Бол Бол («Финикс»), Руди Гобер («Миннесота»), Якоб Пелтль («Торонто»), Уокер Кесслер («Юта»), Марк Уильямс («Шарлотт»), Чет Холмгрен («Оклахома») и Чарльз Бедиако.

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7 комментариев
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Обменять Карри и Томпсона на Корнета в Бостон, глядишь Бостон и возьмет чемпионство
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Омер Юртсевен?
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Давайте Бол Бола
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Ну Корнета выменяют без проблем вместе с Марком Уильямсом
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Просто могли написать, Уорриорз связывались с Ютой по Марканену
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Ответ ShowTime.
Просто могли написать, Уорриорз связывались с Ютой по Марканену
удачи им с этим
даже от того что Марканнен истекающий меньше чем 5 пиков за него не попросят
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Ответ Максим Макеев
удачи им с этим даже от того что Марканнен истекающий меньше чем 5 пиков за него не попросят
Так он не истекающий даже )
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