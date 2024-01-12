«Голден Стэйт» интересен «семифутер, способный на набор очков»

Стала известна цель «Уорриорз» на рынке обменов перед делайном 8 февраля.

По информации журналиста Тима Каваками из The Athletic, «в организации идут разговоры о семифутере, способном на набор очков».

Согласно официальным данным, в лишь 13 семифутеров (к примеру, действующий MVP Джоэл Эмбиид идет как 6 футов, 11 дюймов и три четверти). Под определение журналиста исключительно по росту попадают Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Бобан Марьянович («Хьюстон»), Кристапс Порзингис («Бостон»), Мозес Браун («Портленд»), Дерек Лайвли («Даллас»), Люк Корнет («Бостон»), Бол Бол («Финикс»), Руди Гобер («Миннесота»), Якоб Пелтль («Торонто»), Уокер Кесслер («Юта»), Марк Уильямс («Шарлотт»), Чет Холмгрен («Оклахома») и Чарльз Бедиако.