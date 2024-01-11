Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2024

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024. .

Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях остаются соответственно форвард «Милуоки» (3,48 млн) и форвард «Лейкерс» (3,1 млн).

На Западе в тройке лидеров среди игроков передней линии Никола Йокич («Денвер») обошел Кевина Дюрэнта («Финикс»). Лидерами среди защитников остаются Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

На Востоке Трэй Янг («Атланта») сместил Дэмиана Лилларда («Милуоки») со второго места среди защитников. Тройка лидеров среди игроков передней линии осталась прежней.