Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2024
НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024. .
Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях остаются соответственно форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (3,48 млн) и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (3,1 млн).
На Западе в тройке лидеров среди игроков передней линии Никола Йокич («Денвер») обошел Кевина Дюрэнта («Финикс»). Лидерами среди защитников остаются Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
На Востоке Трэй Янг («Атланта») сместил Дэмиана Лилларда («Милуоки») со второго места среди защитников. Тройка лидеров среди игроков передней линии осталась прежней.