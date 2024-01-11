Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд-2024

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол - фото Яннис Адетокумбо Баскетбол

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024. .

Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях остаются соответственно форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (3,48 млн) и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (3,1 млн).

На Западе в тройке лидеров среди игроков передней линии Никола Йокич («Денвер») обошел Кевина Дюрэнта («Финикс»). Лидерами среди защитников остаются Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

На Востоке Трэй Янг («Атланта») сместил Дэмиана Лилларда («Милуоки») со второго места среди защитников. Тройка лидеров среди игроков передней линии осталась прежней.

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10 комментариев
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жаль Брансона. Он топ. Лила бы подвинуть дальше
+3
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+3
Откуда у грека столько фанатов ?
+3
0
+3
А сколько еще Сабонис должен сделать трипл-даблов, чтобы сюда попасть?
+3
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Бостон по идее всю команду может собрать на МВЗ)
+1
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Шай >>> Курри
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Ждём весь старт Бостона на МВЗ?
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Сабонис (лидер сезона по дабл-даблам): ну ок, постою в сторонке.
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Каппакурри все дальше и дальше, ниже и ниже) а Леброн все выше и выше) вот она разница между ними, и так во всем!
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С чего бы Ди Уайт так уступает Лилларду?
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Ответ Александр Григоров
Бостон по идее всю команду может собрать на МВЗ)
в смысле, на все конкурсы или конкретно на игру леброна против яниса? а то мне хватило прошлогоднего спектакля джейсона против джейлена
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