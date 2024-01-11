«Чикаго» интересен Кевин Хертер

Теги Чикаго Сакраменто НБА Зак Лавин Кевин Хертер Баскетбол

«Буллс» считают Кевина Хертера из «Сакраменто» ценным активом.

Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«В начале сезона также были разговоры о Заке Лавине. Я слышал, что из «Сакраменто» в разговорах о трейде звучали два имени – Кевин Хертер и Харрисон Барнс. Со стороны «Чикаго» интерес к Хертеру, безусловно, есть. Насколько я понимаю, они навели справки о нем, пытаясь понять, что с ним происходит и почему он испытывает трудности в этом году. Но он им нравится. «Чикаго» уже не собирается перестраиваться», – сообщает журналист.

Хертер проводит сезон-2023/24 хуже, чем свой дебютный-2018/19. Сейчас он набирает в среднем 9,5 очка, 3,6 подбора и 2,5 передачи при 41,6% с игры и 33% из-за дуги (средний процент за пять сезонов до этого – 38,5%).

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