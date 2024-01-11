«Чикаго» интересен Кевин Хертер

«Буллс» считают Кевина Хертера из «Сакраменто» ценным активом.

Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«В начале сезона также были разговоры о Заке Лавине. Я слышал, что из «Сакраменто» в разговорах о трейде звучали два имени – Кевин Хертер и Харрисон Барнс. Со стороны «Чикаго» интерес к Хертеру, безусловно, есть. Насколько я понимаю, они навели справки о нем, пытаясь понять, что с ним происходит и почему он испытывает трудности в этом году. Но он им нравится. «Чикаго» уже не собирается перестраиваться», – сообщает журналист.

Хертер проводит сезон-2023/24 хуже, чем свой дебютный-2018/19. Сейчас он набирает в среднем 9,5 очка, 3,6 подбора и 2,5 передачи при 41,6% с игры и 33% из-за дуги (средний процент за пять сезонов до этого – 38,5%).