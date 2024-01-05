«Кингз» готовы обменять Харрисона Барнса, Кевина Хертера и Дэвиона Митчелла
Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер назвал игроков «Кингз», доступных для обмена.
Представители «Сакраменто» обзванивают офисы других клубов, чтобы оценить стоимость форварда Харрисона Барнса и защитника Кевина Хертера, сообщает Фишер со ссылкой на источники из лиги.
«Кингз» не рассматривают возможность обмена форварда Кигана Мюррэя, но готовы расстаться с разыгрывающим Дэвионом Митчеллом. Также клуб имеет в своем распоряжении пики будущих драфтов, кроме драфта этого года.
Стоит отметить, что Хертер недавно был переведен на скамейку запасных, его место в стартовой пятерке занял Крис Дуарте.
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