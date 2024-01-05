«Кингз» готовы обменять Харрисона Барнса, Кевина Хертера и Дэвиона Митчелла

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер назвал игроков «Кингз», доступных для обмена.

Представители « » обзванивают офисы других клубов, чтобы оценить стоимость форварда и защитника , сообщает Фишер со ссылкой на источники из лиги.

«Кингз» не рассматривают возможность обмена форварда , но готовы расстаться с разыгрывающим . Также клуб имеет в своем распоряжении пики будущих драфтов, кроме драфта этого года.

Стоит отметить, что Хертер недавно был переведен на скамейку запасных, его место в стартовой пятерке занял Крис Дуарте.