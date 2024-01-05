«Кингз» готовы обменять Харрисона Барнса, Кевина Хертера и Дэвиона Митчелла

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Харрисон Барнс Кевин Хертер Дэвион Митчелл Киган Мюррэй Баскетбол

Инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер назвал игроков «Кингз», доступных для обмена.

Представители «Сакраменто» обзванивают офисы других клубов, чтобы оценить стоимость форварда Харрисона Барнса и защитника Кевина Хертера, сообщает Фишер со ссылкой на источники из лиги.

«Кингз» не рассматривают возможность обмена форварда Кигана Мюррэя, но готовы расстаться с разыгрывающим Дэвионом Митчеллом. Также клуб имеет в своем распоряжении пики будущих драфтов, кроме драфта этого года.

Стоит отметить, что Хертер недавно был переведен на скамейку запасных, его место в стартовой пятерке занял Крис Дуарте.

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2 комментария
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У Хёртера как будто прицел сбился... Но похоже, Сакраменто будут ооочень активны, Всё же потенциал у команды есть.
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В ГСВ их))
Вместо Куминги и Томпсона)
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