Уилли Грин о «+36» с «Уорриорз» и «+33» с «Кингз»: «Выполнили все установки на матчи после скаутского отчета»

Теги Уилли Грин Баскетбол

Уилли Грин назвал причины успешного выступления «Пеликанс» в последних двух матчах.

«Нам очень повезло, что получилось действительно доминировать в последних двух матчах. Этого очень трудно достичь против команд, которые двигают мяч и бросают настолько эффективно, как они.

Это заслуга Джаррона Коллинса и тренера Джей Би [Джеймса Боррего], которые подготовили скаутский отчет. Мы все отработали на тренировках, сделали видеоразбор, а парни вышли и выполнили все установки», – объяснил Грин.

«Пеликанс» сначала разгромили «Сакраменто» со счетом 133:100, а затем «Голден Стэйт» – 141:105.

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