Бывшая жена Эрика Споэльстры ответила на комментарий, что «осталась без «бабок» после нового 120 млн контракта тренера: «Будьте добрее»

Теги светская хроника Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Бывшая жена Эрика Споэльстры отреагировала на комментарии в соцсетях.

Один из пользователей написал ей, что она «осталась без «бабок» после того, как ее бывший супруг подписал новый контракт с «Майами». Пара рассталась в ноябре прошлого года.

«По мнению грубого, невежественного, неосведомленного общества, женщины не могут «побеждать». Женщины не могут быть искренне влюблены в успешного человека. Нет, они просто притворяются, а на самом деле все из-за денег.

А если женщина решает расстаться с успешным партнером, то, видимо, она идиотка. И нет, я не буду игнорировать это. Игнорирование (харассмент) в течение многих лет подрывало мое эмоциональное здоровье, и люди должны лучше понимать, как их слова могут повлиять на других. Не только на меня. Но и на остальных. Будьте добрее», – написала Никки Споэльстра на своей странице в соцсети.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра вчера согласился на 8-летнее продление контракта на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.

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9 комментариев
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Ответ Марат Ильясов
Спо заслужил!! а че они расстались то?? я не слышал, вроде 3 детей... нашла упругий ч..н нег.а?))) лубофф...
Кто о чем, а Маратик о писюнах черных))
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+11
Если кто не в курсе, она на 15-17 лет младше, танцевала в группе поддержки Хит.
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+4
Ответ Starki92
Комментарий удален пользователем
С ним она была не из-за бабок, и не жалеет, что ушла. И вообще у нее лапки.
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А Никки прям ничего
+1
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Комментарий удален пользователем
Алименты на детей с контракта получит, так что за нее не стоит переживать.
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Ответ Nikita Dorodenko
А Никки прям ничего
Поделись)
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Ответ haibr
Если кто не в курсе, она на 15-17 лет младше, танцевала в группе поддержки Хит.
Посмотрел она 1987 года, он 1970 года.
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