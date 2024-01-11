Бывшая жена Эрика Споэльстры ответила на комментарий, что «осталась без «бабок» после нового 120 млн контракта тренера: «Будьте добрее»

Бывшая жена Эрика Споэльстры отреагировала на комментарии в соцсетях.

Один из пользователей написал ей, что она «осталась без «бабок» после того, как ее бывший супруг подписал новый контракт с « ». Пара рассталась в ноябре прошлого года.

«По мнению грубого, невежественного, неосведомленного общества, женщины не могут «побеждать». Женщины не могут быть искренне влюблены в успешного человека. Нет, они просто притворяются, а на самом деле все из-за денег.

А если женщина решает расстаться с успешным партнером, то, видимо, она идиотка. И нет, я не буду игнорировать это. Игнорирование (харассмент) в течение многих лет подрывало мое эмоциональное здоровье, и люди должны лучше понимать, как их слова могут повлиять на других. Не только на меня. Но и на остальных. Будьте добрее», – написала Никки Споэльстра на своей странице в соцсети.

Главный тренер «Хит» вчера согласился на 8-летнее продление контракта на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.