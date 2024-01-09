Ар Джей Барретт: «Помог кое-что построить в «Нью-Йорке»

Ар Джей Барретт заявил, что гордится тем, чего добился в «Нью-Йорке».

«Я помог кое-что построить в « ». Когда я пришел туда, мы были не очень хорошей командой. Когда я уходил, мы были уже намного лучше. Я испытываю горькую радость от своего ухода, но я рад за этих ребят. Они довольны обменом, и я желаю им всего наилучшего.

В «Нью-Йорке» я вырос как игрок и человек. Никогда не забуду эти четыре с половиной года», – сказал форвард « ».