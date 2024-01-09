Ар Джей Барретт: «Помог кое-что построить в «Нью-Йорке»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА Ар Джей Барретт Баскетбол

Ар Джей Барретт заявил, что гордится тем, чего добился в «Нью-Йорке».

«Я помог кое-что построить в «Нью-Йорке». Когда я пришел туда, мы были не очень хорошей командой. Когда я уходил, мы были уже намного лучше. Я испытываю горькую радость от своего ухода, но я рад за этих ребят. Они довольны обменом, и я желаю им всего наилучшего.

В «Нью-Йорке» я вырос как игрок и человек. Никогда не забуду эти четыре с половиной года», – сказал форвард «Торонто».

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4 комментария
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Кирпичный завод Барретта действительно помог построить что-то в НЙ
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Спасибо за добрые слова, Ар Джей. Мы все видели, что ты старался, как мог, и хотя в плохие дни мы, бывало, не жалели для тебя дурных эпитетов, в хорошие мы были готовы носить тебя на руках. Удачи в Рэпторс!
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Хорошие слова
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Ответ xQcoW
Кирпичный завод Барретта действительно помог построить что-то в НЙ
Так-то именно с второгодкой Барреттом Никс вышли в плей-офф, о чём не могли даже мечтать долгие годы. В том сезоне 20/21 у него было 17 очков и 40% с трёхи.

Ну и именно с Барреттом Никс выиграли первую за 10 лет серию плей-офф. И в этом плей-офф RJ также выдал несколько очень хороших матчей. Так что, определённо, этот парень был важным игроком воскресших Никс.

Ну а лучший его момент в джерси Никс это, конечно, дикий баззер Бостону пару лет назад 👇
https://www.youtube.com/watch?v=o27LWbuXEBM
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