Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Партизан», «Црвена Звезда» – «Игокеа»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

Черногорский «Морнар Бар» примет сербский «Партизан», сербская «Црвена Звезда» встретится с боснийским клубом «Игокеа».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-4, Партизан Сербия – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Задар Хорватия – 7-6, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 6-7, Цибона Хорватия – 5-9, ФМП Сербия – 5-9, Сплит Хорватия – 5-9, КРКА Словения – 3-11, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.