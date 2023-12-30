Адриатическая лига. «Морнар Бар» – «Партизан», «Црвена Звезда» – «Игокеа»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Задар Будучность Игокеа Морнар Бар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.

Черногорский «Морнар Бар» примет сербский «Партизан», сербская «Црвена Звезда» встретится с боснийским клубом «Игокеа».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Задар – Будучность
Дата проведения
30 декабря, 18.00
Онлайн матча

Морнар Бар – Партизан
Дата проведения
30 декабря, 20.00
Онлайн матча

Црвена Звезда – Игокеа
Дата проведения
30 декабря, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-4, Партизан Сербия – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Задар Хорватия – 7-6, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 6-7, Цибона Хорватия – 5-9, ФМП Сербия – 5-9, Сплит Хорватия – 5-9, КРКА Словения – 3-11, Морнар Бар Черногория – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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