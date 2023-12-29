Адриатическая лига. КРКА против ФМП, «Студентски Центар» примет «Сплит»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Словенский КРКА сыграет с сербским ФМП, черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Сплит».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 19.00
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-4, Партизан Сербия – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Студентски центар Черногория – 7-6, Задар Хорватия – 7-6, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 6-7, Цибона Хорватия – 5-9, Сплит Хорватия – 4-9, ФМП Сербия – 4-9, КРКА Словения – 3-10, Морнар Бар Черногория – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.