Тайлер Хирро: «Собираюсь открыть фан-клуб Николы Йовича»
Тайлер Хирро похвалил молодого форварда «Хит» Николу Йовича.
Защитник «Майами» отдал должное одноклубнику после матча с «Хьюстоном» (120:113), в котором 20-летний серб снова вышел в старте и набрал 6 очков, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 21 минуту.
«Обожаю Нико. Сказал ему, что собираюсь открыть фан-клуб Николы Йовича. Мне нравится, как он играет, он здорово оснащен, многое умеет. Я и правда думаю, что он очень и очень хорош.
Рад видеть, что он выходит и продолжает пользоваться своими минутами, пользуется предоставляемыми возможностями», – заявил Хирро.