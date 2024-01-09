Тайлер Хирро: «Собираюсь открыть фан-клуб Николы Йовича»

Теги Хьюстон Майами НБА Тайлер Хирро Никола Йович Баскетбол

Тайлер Хирро похвалил молодого форварда «Хит» Николу Йовича.

Защитник «Майами» отдал должное одноклубнику после матча с «Хьюстоном» (120:113), в котором 20-летний серб снова вышел в старте и набрал 6 очков, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 21 минуту.

«Обожаю Нико. Сказал ему, что собираюсь открыть фан-клуб Николы Йовича. Мне нравится, как он играет, он здорово оснащен, многое умеет. Я и правда думаю, что он очень и очень хорош.

Рад видеть, что он выходит и продолжает пользоваться своими минутами, пользуется предоставляемыми возможностями», – заявил Хирро.

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1 комментарий
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Еще и джимбо его под свое крыло взял, бэм сказал что всегда видит йовича в зале, обстановка по кайфу у нас
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