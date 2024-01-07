Тони Паркер о Поццекко: «Я очень, очень разочарован его работой»

Теги Джанмарко Поццекко Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Баскетбол

Тони Паркер назвал причины увольнения Джанмарко Поццекко.

«В течение двух-трех недель мы знали, что дальше дело не пойдет. Пошли на риск, подписав человека, которого не знали и который не был моим главным кандидатом. Всем известно, что мы хотели видеть в команде Гордона Херберта. Нам пришлось взять этого тренера, потому что на рынке было не так много людей.

Когда через две недели он сказал мне, что хочет более глубокий состав, одиннадцать-двенадцать игроков, что восемь-девять действительно будут задействованы, и что Нандо [де Коло] придется играть во всех матчах чемпионата Франции, я понял, что ничего не получится, что все так и закончится. Ни один клуб в Евролиге так не играет. Это нереально и просто невозможно – играть три матча в неделю с составом из девяти игроков. Во время наших собеседований он никогда не говорил мне, что намерен работать с короткой ротацией. Обещал, что будет наигрывать молодых парней, но не сделал этого.

Я очень, очень разочарован его работой, его управлением командой. Прежде всего, я считаю, что он сдался. Не могу понять, как можно вот так сдаться после полутора месяцев. Однако все началось неплохо – мы дважды выиграли на выезде. Но вы всегда видите истинное лицо людей, когда появляются трудности.

Проиграли несколько матчей. Вот тут-то и проявляется характер тренера, который вдохновляет команду, убеждая игроков в том, что она добьется успеха. Месяцем ранее он говорил, что команда в порядке, что все получится. Затем он захотел все резко поменять. В какой-то момент это стало невозможным. В таких обстоятельствах позорно ждать увольнения, а не уходить в отставку. Он сделал это специально.

Я связался с ним, поговорил. Но я видел, что он не собирается уходить сам. Он не собирался оставаться без денег. Это бизнес. Поэтому мы достигли соглашения на следующий день после победы над «Жальгирисом». Мы отдали ему этот год контракта. Еще два сезона были опцией. Мы знали, что рискуем – не подписали бы тренера на три года без возможности выйти из соглашения», – поделился Паркер.

1 комментарий
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Интересно, на что вообще рассчитывал Тони Паркер. Его Виллербан вечный пассажир в Евролиге. С тех пор, как получили лицензию, постоянно занимают последние места. Сейчас идут на 17-м, для Виллербана это в порядке вещей. Вряд ли тут дело в тренере, если они постоянно меняются, а результат — нет.
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