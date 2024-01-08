Андреа Тринкьери о словах Паркера в адрес Поццекко: «Быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда пойдет на пользу»

Теги Жальгирис Джанмарко Поццекко Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Андреа Тринкьери Баскетбол

Андреа Тринкьери считает недопустимыми комментарии Тони Паркера в адрес Поццекко.

Ранее президент «Виллербана» после расставания с Джанмарко Поццекко публично раскритиковал работу специалиста: «Я очень, очень разочарован».

«За плохой результат обычно расплачиваются тренеры. Это очень распространенная ситуация, и так и бывает. Это не изменить. Иногда проще сменить тренера, чем исправить ситуацию с командой, игроками и тому подобными вещами.

Клуб имеет полное право принять решение о смене тренера. В то же время я считаю, что быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда пойдет на пользу.

Не знаю всей ситуации. Меня там не было. Но я знаю, что иногда путь Джанмарко Поццекко в качестве тренера может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдает всего себя. Это никак не поможет репутации тренеров, если их будут публично унижать в прессе. Я бы так не поступил, но я не владелец команды», – заявил главный тренер «Жальгириса».

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий