Андреа Тринкьери о словах Паркера в адрес Поццекко: «Быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда пойдет на пользу»

Андреа Тринкьери считает недопустимыми комментарии Тони Паркера в адрес Поццекко.

Ранее президент « » после расставания с Джанмарко Поццекко публично раскритиковал работу специалиста: «Я очень, очень разочарован».

«За плохой результат обычно расплачиваются тренеры. Это очень распространенная ситуация, и так и бывает. Это не изменить. Иногда проще сменить тренера, чем исправить ситуацию с командой, игроками и тому подобными вещами.

Клуб имеет полное право принять решение о смене тренера. В то же время я считаю, что быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда пойдет на пользу.

Не знаю всей ситуации. Меня там не было. Но я знаю, что иногда путь в качестве тренера может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдает всего себя. Это никак не поможет репутации тренеров, если их будут публично унижать в прессе. Я бы так не поступил, но я не владелец команды», – заявил главный тренер « ».