Гилберт Аренас считает, что Трэй Янг – идеальный игрок «Никс»: «Он был бы для вас Джереми Лином и Кармело в одном флаконе»

Гилберт Аренас назвал идеальную команду для Трэя Янга.

«Я знаю, кому нужен Трэй Янг, «Убийца «Гардена». Он идеальный игрок «Нью- ». Он даст вам тот баскетбол, который вы придете посмотреть. И у него такое нью-йоркское «да пошли вы все» отношение. Нью-Йорк оценит это. Парень, который выбесил весь Нью-Йорк. Рядом с Реджи Миллером.

Он был бы для «Никс» Джереми Лином и Кармело в одном флаконе. Мы любим Брансона, но если говорить о самой атмосфере, когда Трэй показывает характер и ругается с толпой, то это то, что нужно Нью-Йорку. Вам нужен парень, который способен на большее, чем просто баскетбол. Это », – поделился мнением в своем подкасте.