Гилберт Аренас считает, что Трэй Янг – идеальный игрок «Никс»: «Он был бы для вас Джереми Лином и Кармело в одном флаконе»

Теги Атланта Нью-Йорк НБА Гилберт Аренас Трэй Янг Баскетбол

Гилберт Аренас назвал идеальную команду для Трэя Янга.

«Я знаю, кому нужен Трэй Янг, «Убийца «Гардена». Он идеальный игрок «Нью-Йорка». Он даст вам тот баскетбол, который вы придете посмотреть. И у него такое нью-йоркское «да пошли вы все» отношение. Нью-Йорк оценит это. Парень, который выбесил весь Нью-Йорк. Рядом с Реджи Миллером.

Он был бы для «Никс» Джереми Лином и Кармело в одном флаконе. Мы любим Брансона, но если говорить о самой атмосфере, когда Трэй показывает характер и ругается с толпой, то это то, что нужно Нью-Йорку. Вам нужен парень, который способен на большее, чем просто баскетбол. Это Трэй Янг», – поделился мнением Аренас в своем подкасте.

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2 комментария
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закусывать надо
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Наброс на троечку, Гилберт =)
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