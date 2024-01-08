Гилберт Аренас считает, что Трэй Янг – идеальный игрок «Никс»: «Он был бы для вас Джереми Лином и Кармело в одном флаконе»
Гилберт Аренас назвал идеальную команду для Трэя Янга.
«Я знаю, кому нужен Трэй Янг, «Убийца «Гардена». Он идеальный игрок «Нью-Йорка». Он даст вам тот баскетбол, который вы придете посмотреть. И у него такое нью-йоркское «да пошли вы все» отношение. Нью-Йорк оценит это. Парень, который выбесил весь Нью-Йорк. Рядом с Реджи Миллером.
Он был бы для «Никс» Джереми Лином и Кармело в одном флаконе. Мы любим Брансона, но если говорить о самой атмосфере, когда Трэй показывает характер и ругается с толпой, то это то, что нужно Нью-Йорку. Вам нужен парень, который способен на большее, чем просто баскетбол. Это Трэй Янг», – поделился мнением Аренас в своем подкасте.