Виктор Вембаньяма стал первым игроком за последние 30 лет, кому удалось сделать 100 блок-шотов за первые 35 матчей карьеры
Виктор Вембаньяма повторил рекорд НБА по блок-шотам.
Вембаньяма сделал 5 блок-шотов в гостевой игре с «Кливлендом» (115:117). Француз также отметился 24 очками и 10 подборами.
Первый номер драфта-2023 стал шестым баскетболистом в истории, кому удалось заблокировать 100 бросков в первых 35 матчах карьеры.
Ранее это достижение покорялось Шону Брэдли (1993/94), Алонзо Моурнингу (1992/93), Шакилу О’Нилу (1992/93), Мануту Болу (1985/86) и Терри Тайлеру (1978/79).