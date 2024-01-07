Виктор Вембаньяма стал первым игроком за последние 30 лет, кому удалось сделать 100 блок-шотов за первые 35 матчей карьеры

Теги Алонзо Моурнинг Шакил О′Нил Сан-Антонио НБА Шон Брэдли Манут Бол Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма повторил рекорд НБА по блок-шотам.

Вембаньяма сделал 5 блок-шотов в гостевой игре с «Кливлендом» (115:117). Француз также отметился 24 очками и 10 подборами.

Первый номер драфта-2023 стал шестым баскетболистом в истории, кому удалось заблокировать 100 бросков в первых 35 матчах карьеры.

Ранее это достижение покорялось Шону Брэдли (1993/94), Алонзо Моурнингу (1992/93), Шакилу О’Нилу (1992/93), Мануту Болу (1985/86) и Терри Тайлеру (1978/79).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий