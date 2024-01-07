Виктор Вембаньяма стал первым игроком за последние 30 лет, кому удалось сделать 100 блок-шотов за первые 35 матчей карьеры

Виктор Вембаньяма повторил рекорд НБА по блок-шотам.

сделал 5 блок-шотов в гостевой игре с «Кливлендом» (115:117). Француз также отметился 24 очками и 10 подборами.

Первый номер драфта-2023 стал шестым баскетболистом в истории, кому удалось заблокировать 100 бросков в первых 35 матчах карьеры.

Ранее это достижение покорялось (1993/94), (1992/93), Шакилу О’ (1992/93), (1985/86) и Терри Тайлеру (1978/79).