Зайон Уильямсон и Хайме Хакес попали в Топ-7 любимых молодых игроков Шакила О’Нила

Шакил О’Нил составил список своих любимых молодых игроков.

Начал 4-кратный чемпион с («Оклахома»), («Миннесота») и («Атланта»). Затем О’Нил вспомнил новичка «Майами» , хоть и не смог верно произнести его имя.

Замкнули список («Сан-Антонио»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»). Ранее О’Нил неоднократно «давал советы» форварду «Пеликанс» на телевидении, утверждая, что искренне хочет помочь ему преодолеть трудности.