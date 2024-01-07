Зайон Уильямсон и Хайме Хакес попали в Топ-7 любимых молодых игроков Шакила О’Нила
Шакил О’Нил составил список своих любимых молодых игроков.
Начал 4-кратный чемпион с Шэя Гилджес-Александера («Оклахома»), Энтони Эдвардса («Миннесота») и Трэя Янга («Атланта»). Затем О’Нил вспомнил новичка «Майами» Хайме Хакеса, хоть и не смог верно произнести его имя.
Замкнули список Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»). Ранее О’Нил неоднократно «давал советы» форварду «Пеликанс» на телевидении, утверждая, что искренне хочет помочь ему преодолеть трудности.