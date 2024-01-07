Матиас Лессор и Лука Вильдоса получили травмы в матче чемпионата Греции

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Матиас Лессор Лука Вильдоса Баскетбол

Матиас Лессор и Лука Вильдоса травмировались в игре против «Перистери».

Вильдоса почувствовал дискомфорт в колене и покинул встречу после без малого пяти минут на площадке. Ему предстоит МРТ-обследование. Вильдоса приносит своей команде в среднем 6,8 очка в сезоне-2023/24 Евролиги.

Лессор начал хромать по ходу игры и был заменен до конца матча. Степень серьезности повреждения неизвестна. Бигмэн набирает в среднем 13,5 очка и 5,6 подбора в Евролиге.

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