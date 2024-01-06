Шакил О’Нил – Зайону: «Ты не готов. Разозлись! Тебя толстым обзывают, и что ты с этим сделаешь?»

Шакил О’Нил остался разочарован реакцией Зайона Уильямсона на критику.

«Он не старался, и я все это видел. не создавал легких очков для себя и всех остальных в команде.

Я ничего не говорил тебе про вес. Ни разу. Потому что меня тоже всегда называли толстым. Но как я вышел из этого? Я продолжал доминировать – все еще набирал 30 очков. Шак ни слова про твой вес не говорил. Можешь быть любых размеров. Если ты будешь приносить своей команде столько, сколько должен, никто даже не вспомнит про эти килограммы.

Тот факт, что Зайон никак никому не ответил, говорит о том, что он не готов. Разозлись! Тебя толстым обзывают, и что ты с этим сделаешь? Шак говорит, что ты плохо работаешь. Тебе есть что ответить? Тот факт, что это у тебя не вызвало никакой реакции, говорит о том, что тебе все равно. А в наше время такое не прокатит», – заявил О’Нил в своем подкасте.