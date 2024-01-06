Шакил О’Нил – Зайону: «Ты не готов. Разозлись! Тебя толстым обзывают, и что ты с этим сделаешь?»

Теги Шакил О′Нил Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Шакил О’Нил остался разочарован реакцией Зайона Уильямсона на критику.

«Он не старался, и я все это видел. Зайон не создавал легких очков для себя и всех остальных в команде.

Я ничего не говорил тебе про вес. Ни разу. Потому что меня тоже всегда называли толстым. Но как я вышел из этого? Я продолжал доминировать – все еще набирал 30 очков. Шак ни слова про твой вес не говорил. Можешь быть любых размеров. Если ты будешь приносить своей команде столько, сколько должен, никто даже не вспомнит про эти килограммы.

Тот факт, что Зайон никак никому не ответил, говорит о том, что он не готов. Разозлись! Тебя толстым обзывают, и что ты с этим сделаешь? Шак говорит, что ты плохо работаешь. Тебе есть что ответить? Тот факт, что это у тебя не вызвало никакой реакции, говорит о том, что тебе все равно. А в наше время такое не прокатит», – заявил О’Нил в своем подкасте.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если разозлить Зайона, то он пойдет заедать стресс жареной курочкой.
Так себе психолог-ментор из Шакила
+8
0
+8
Отвечает Катя Лель:
Я как бабочка пархаю над всем, и всё без проблем
Я просто тебя съем
+3
0
+3
«Я на тебя щас смотрю, ты не готов! Сборище складок»
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий