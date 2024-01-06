Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» против «Црвены Звезды», «Партизан» встретится с КРКА

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Во встречах словенских и сербских участников турнира «Цедевита-Олимпия» примет «Црвену Звезду», «Партизан» дома встретится с КРКА.

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Цедевита-Олимпия Словения – 10-4, Партизан Сербия – 10-4, Будучность Черногория – 10-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Задар Хорватия – 7-7, Студентски центар Черногория – 7-7, Борац Чачак Сербия – 7-7, Мега Сербия – 7-7, Сплит Хорватия – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, ФМП Сербия – 5-10, КРКА Словения – 3-11, Морнар Бар Черногория – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.