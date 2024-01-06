Марк Кьюбан потратит 35 млн долларов на бонусы сотрудникам «Далласа» в связи с продажей клуба

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Марк Кьюбан потратит 35 млн долларов на бонусы сотрудникам «Далласа».

Многолетний владелец «Мэверикс» продает контрольный пакет акций клуба семьям Мириам Адельсон и Патрика Дюмон за 4 миллиарда долларов.

С помощью бонусов Кьюбан решил отблагодарить сотрудников за их работу в клубе. Суммы выплат будут рассчитываться на основе проведенного времени в «Далласе».

«Вы получите деньги в самое ближайшее время», – отмечается в письме Кьюбана сотрудникам.

По информации разных источников, Кьюбан сохранит от 23% до 27% акций «Маверикс» и будет отвечать за спортивную составляющую в клубе.

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1 комментарий
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по традиции их раздавать будет Дончич каждому лично
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