Совет управляющих НБА одобрил продажу «Мэверикс»

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Баскетбол

НБА единогласно одобрила продажу Марком Кьюбаном «Далласа».

Совет управляющих НБА в среду единогласно проголосовал за одобрение продажи контрольного пакета акций «Далласа» двум семьям, возглавляющим Las Vegas Sands Corporation. Сделка будет закрыта на этой неделе.

Как и ожидалось, продажа клуба семьям Адельсон и Дюмон не встретила сопротивления со стороны 29 членов Совета управляющих лиги.

Человек, знакомый с условиями продажи, сообщил The Dallas Morning News, что цена продажи составляет от 3,8 до 3,9 миллиардов долларов, при этом семьи Адельсон и Дюмон приобретут 77 процентов акций, а Кьюбин сохранит за собой оставшиеся 23 процента, а также оперативный контроль над командой.

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3 комментария
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кьюбин
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А причина продажи известна? Кьюбан же, вроде, помешан на своей команде.
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