Совет управляющих НБА одобрил продажу «Мэверикс»

НБА единогласно одобрила продажу Марком Кьюбаном «Далласа».

Совет управляющих в среду единогласно проголосовал за одобрение продажи контрольного пакета акций « » двум семьям, возглавляющим Las Vegas Sands Corporation. Сделка будет закрыта на этой неделе.

Как и ожидалось, продажа клуба семьям Адельсон и Дюмон не встретила сопротивления со стороны 29 членов Совета управляющих лиги.

Человек, знакомый с условиями продажи, сообщил The Dallas Morning News, что цена продажи составляет от 3,8 до 3,9 миллиардов долларов, при этом семьи Адельсон и Дюмон приобретут 77 процентов акций, а Кьюбин сохранит за собой оставшиеся 23 процента, а также оперативный контроль над командой.