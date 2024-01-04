Домантас Сабонис – первый игрок после Уилта Чемберлена, набравший 22 очка, 23 подбора и 12 передач за матч

Теги Уилт Чемберлен Орландо Сакраменто НБА Баскетбол - видео Домантас Сабонис Баскетбол

Домантас Сабонис повторил показатели легендарного Уилта Чемберлена.

Литовский центровой в матче против «Орландо» (138:135 2ОТ) оформил седьмой трипл-дабл в нынешнем сезоне – 22 очка, 23 подбора и 12 передач.

Сабонис стал первым игроком после Уилта Чемберлена, кому удалось достичь таких показателей в одном матче. Литовец записал на свой счет 38-й трипл-дабл в карьере.

Партнер Сабониса по команде Малик Монк отметился 37 очками, выйдя со скамейки запасных.

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9 комментариев
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Мощные цифры
+12
0
+12
Мощная стата у Домантаса сегодня.
+7
0
+7
Чемберлен делал 40 40 с 10 передачами.. Так что сабонис и близко не Чемберлен
+4
-3
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Вестбрук же делал 20 20 20...как и чемберлен
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Вроде не так давно Вестбрук делал трипл 20-20-20
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Ответ Оскар Муравьёв
Вестбрук же делал 20 20 20...как и чемберлен
Среди центровых, наверное
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Ответ Андрей 13
Что за монстры против него играли? Его что, Гога ,Битадзе держал? Ну с Каримом и Уилтом Гога явно справился бы получше, чем те "пожарники"... 😊
Сложно сказать, тогда Гоги и в планах не было.
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