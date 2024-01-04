Домантас Сабонис – первый игрок после Уилта Чемберлена, набравший 22 очка, 23 подбора и 12 передач за матч
Домантас Сабонис повторил показатели легендарного Уилта Чемберлена.
Литовский центровой в матче против «Орландо» (138:135 2ОТ) оформил седьмой трипл-дабл в нынешнем сезоне – 22 очка, 23 подбора и 12 передач.
Сабонис стал первым игроком после Уилта Чемберлена, кому удалось достичь таких показателей в одном матче. Литовец записал на свой счет 38-й трипл-дабл в карьере.
Партнер Сабониса по команде Малик Монк отметился 37 очками, выйдя со скамейки запасных.