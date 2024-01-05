Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес – 12-2, Фенербахче – 11-3, Каршияка – 10-4, Бешикташ – 10-4, Бурсаспор – 7-7, Тофаш – 7-7, Маниса – 7-7, Петким Спор – 7-7, Дарушафака – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 6-8, Бахчешехир – 6-8, Галатасарай – 6-8, Меркезефенди – 4-9, Бодрумспор – 4-9, Самсунспор – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.