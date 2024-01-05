Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 12-2, – 11-3, Каршияка – 10-4, – 10-4, – 7-7, Тофаш – 7-7, Маниса – 7-7, Петким Спор – 7-7, Дарушафака – 6-8, – 6-8, Бююкчекмедже – 6-8, – 6-8, Галатасарай – 6-8, Меркезефенди – 4-9, Бодрумспор – 4-9, Самсунспор – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.