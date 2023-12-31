Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague сборная Италии чемпионат Турции Виртус Анте Жижич Баскетбол

Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с бигмэном заключено до июля 2026 года.

В конце ноября 2023 года Зизич получил травму икроножной мышцы правой ноги и был вынужден пропустить 3 недели и 4 тура Евролиги.

До этого момента его средние показатели в составе «Эфеса» составляли 8,2 очка, 3,2 подбора за матч в 10 матчах Евролиги.

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1 комментарий
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Ну это было очевидно, это читалось .
С появлением Отуру который как хозяин ворвался в Евролигу, и при наличии Джонса и Плейсса хорват уже не был в основной ротации бигменов Эфеса в Евролиге. Я даже написал тут пару дней назад что скорее всего Жижичу придется искать новый клуб в Евролиге. Ждать ему долго не пришлось. Экс-армеец Кейкок получил очень серьезную травму и на его место Виртус как раз и подписал Жижича.
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