Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса»
Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса».
Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с бигмэном заключено до июля 2026 года.
В конце ноября 2023 года Зизич получил травму икроножной мышцы правой ноги и был вынужден пропустить 3 недели и 4 тура Евролиги.
До этого момента его средние показатели в составе «Эфеса» составляли 8,2 очка, 3,2 подбора за матч в 10 матчах Евролиги.
С появлением Отуру который как хозяин ворвался в Евролигу, и при наличии Джонса и Плейсса хорват уже не был в основной ротации бигменов Эфеса в Евролиге. Я даже написал тут пару дней назад что скорее всего Жижичу придется искать новый клуб в Евролиге. Ждать ему долго не пришлось. Экс-армеец Кейкок получил очень серьезную травму и на его место Виртус как раз и подписал Жижича.