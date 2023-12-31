Анте Жижич перешел в «Виртус» из «Анадолу Эфеса».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, соглашение с бигмэном заключено до июля 2026 года.

В конце ноября 2023 года Зизич получил травму икроножной мышцы правой ноги и был вынужден пропустить 3 недели и 4 тура Евролиги.

До этого момента его средние показатели в составе «Эфеса» составляли 8,2 очка, 3,2 подбора за матч в 10 матчах Евролиги.