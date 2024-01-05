Аллен Айверсон о знаменитом кроссовере: «Майкл все равно почти заблокировал бросок. Любой другой побежал бы уже на нашу половину»

Теги Майкл Джордан Аллен Айверсон НБА Баскетбол

Аллен Айверсон вспомнил свой знаменитый кроссовер против Майкла Джордана.

«Насколько Майкл был великолепен. Потому что я хорошо так «убрал» его тем кроссовером, а он все равно почти заблокировал бросок. Любой другой побежал бы уже на нашу половину. А Майкл все равно поднял руки и почти сделал блок-шот.

Это единственный человек на планете, с которым я не могу нормально разговаривать. Увижусь с ним сейчас или буду говорить по видеосвязи – я всегда волнуюсь. Иногда не знаю что сказать, порой повторяю одни и те же слова, произнесенные еще в момент нашего знакомства. Начинаю рассказывать Майклу, как сильно он повлиял на мою жизнь. Каждый раз, когда вижу его, не могу сдержать эмоции», – поделился Айверсон в разговоре с Рэйчел Николс.

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