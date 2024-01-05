Виктор Вембаньяма о Яннисе Адетокумбо: «Это было отличное противостояние»

Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от дуэли с Яннисом Адетокумбо.

Новичок « » признался, что был одним из игроков, за которыми он больше всего наблюдал в детстве, и назвал форварда « » одним из величайших игроков в мире.

«Это всегда дополнительная мотивация, а я знаю, что я боец. Поэтому я хочу атаковать всех и быть плохим парнем на площадке. Так что это было отличное противостояние.

То, что мы можем соперничать с командой чемпионского уровня, уже многообещающе», – сказал француз.