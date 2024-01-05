Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки декабря

Теги Милуоки НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Яннис Адетокумбо Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками декабря.

Защитник «Оклахомы» Гилджес-Александер в прошедшем месяце помог своей команде добиться результата 10-3, набирая в среднем 31,9 очка, 6,6 передачи и 3,1 перехвата в среднем за встречу. Лидер «Тандер» занимает 3-е место в лиге по результативности (31,4).

Адетокумбо признан лучшим игроком в Восточной конференции. Форвард «Милуоки» завершил месяц с показателями 32,5 очка, 11,5 подбора и 6,8 передачи в среднем за встречу. «Бакс» выиграли 11 матчей из 13.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий