Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки декабря

Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо признаны лучшими игроками декабря.

Защитник «Оклахомы» в прошедшем месяце помог своей команде добиться результата 10-3, набирая в среднем 31,9 очка, 6,6 передачи и 3,1 перехвата в среднем за встречу. Лидер «Тандер» занимает 3-е место в лиге по результативности (31,4).

признан лучшим игроком в Восточной конференции. Форвард « » завершил месяц с показателями 32,5 очка, 11,5 подбора и 6,8 передачи в среднем за встречу. «Бакс» выиграли 11 матчей из 13.