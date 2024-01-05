Билл Симмонс и Зак Лоу назвали «Оклахому» главным претендентом на титул на данный момент

Теги НБА Оклахома-Сити Билл Симмонс Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Зак Лоу Баскетбол

Эксперты считают, что «Оклахома» является фаворитом на победу в НБА в этом году.

Билл Симмонс и Зак Лоу сошлись во мнении в эфире подкаста. Симмонс как болельщик «Бостона» также признал, что Шэй Гилджес-Александер уже лучше Джейсона Тейтума как игрок.

«Шэй Гилджес-Александер входит в пятерку лучших игроков НБА. Кто-то должен покинуть Топ-5, и я сам удивился, потому что поставил его выше Тейтума.

Я наблюдал за Шэем весь сезон. Кто бы ни был лучшим игроком противоположной команды, он выступал на одном уровне с ним или вовсе переигрывал. В текущем сезоне это случалось уже слишком много раз. Этого парня невозможно остановить. Мы больше не можем забывать о Шэе, оправдываясь тем, что «Оклахома» – команда с небольшого рынка», – считает Симмонс.

2 комментария
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понесло восторженных експертов
но очень интересно, что, и когда сделает Прести со своим гаремом пиков, кем будет усиляться
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Не хватит опыта Окле в ПО, как мишкам и Сакраменто не хватило в прошлом. Ставить их выше Денвера, Клипперс и Финикс - быть очень недальновидным человеком. Честно говоря я бы на них в ПО даже против мертвых ГС и ЛАЛ не поставил бы, но чего еще можно ожидать от Симмонса? Всегда слушайте этого парня и ставьте наоборот
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