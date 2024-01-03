«Шэй Гилджес-Александер – MVP НБА». Скип Бэйлесс о защитнике «Оклахомы»

Скип Бэйлесс считает, что Гилджес-Александер является самым ценным игроком НБА.

«Шэй Гилджес-Александер, еще 36 очков в домашней победе над лучшей командой НБА – «Селтикс». MVP ШГА», – написал Бэйлесс.

В последних 20 матчах показатели защитника «Оклахомы» составляют в среднем 32,8 очка, 6,6 передачи, 5,3 подбора и 2,6 перехвата при 57,1% с игры, 33,3% из-за дуги (3 попытки) и 90,3% с линии.

«Тандер» с результатом 23-9 идут вторыми в Западной конференции. У команды пять побед подряд.