Зак Лоу: «ШГА, Джейлен Уильямс и Чет Холмгрен уже похожи на традиционное «Большое трио»

Эксперт ESPN Зак Лоу оценил прогресс «Оклахомы» в сезоне-2023/24.

« , и уже похожи на традиционное «Большое трио». Насколько они идеально сочетаются и при этом показывают высокий уровень баскетбола. Разыгрывающий, всесторонний центровой и винг между ними. Идеально.

Суть в том, что молодые команды не становятся настолько хороши настолько быстро. Допустим, «Оклахома» 10-летней давности с Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом. Не говорю, что им не хватало баскетбольных навыков. Но Дюрэнт уже был этим «7-футером-единорогом», Серж Ибака только вышел из спортзала, Расселл летел как локомотив. Команды не были готовы к этому напору и скорости.

«Оклахома» сейчас чем-то похожа, но играет в стиле, полном спокойствия и баскетбольной зрелости. Если показать эту команду на стареньком телевизоре, чтобы лица не было видно, вы лишь скажете: «Ого, да они через множество трудностей прошли! Мячи не теряют, принимают верные решения». «Тандер» не похожи на молодую команду», – объяснил эксперт ESPN.