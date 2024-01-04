Александар Джикич стал главным тренером сборной Грузии

Теги Хапоэль Иерусалим сборная Грузии Александар Джикич Баскетбол

Сербский специалист Александар Джикич возглавил сборную Грузии.

Сегодня «Хапоэль Иерусалим» расторг контракт с главным тренером. Это открыло возможность для Федерации баскетбола Грузии.

52-летний Джикич рассматривал предложение из Грузии, но сделка была заблокирована иерусалимской командой.

Джикич будет руководить сборной Грузии в квалификационном олимпийском турнире, который пройдет этим летом в Риге. Соперниками Грузии будут Латвия, Бразилия, Камерун, Черногория и Филиппины.

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