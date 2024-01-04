«Если ты не пытаешься быть лучшим, какого хрена вообще играешь в баскетбол?» Гордон Хэйворд вспомнил сообщение от Кобе Брайанта

Гордон Хэйворд рассказал, чему его научил Кобе Брайант.

«Думаю, я был одним из первых, кто тренировался с ним после окончания карьеры. Три дня подряд работали вместе, получилось отлично. С тех пор он меня поддерживал, научил меня многому. Все уже давно говорят про «Мамба-менталити», но именно его мышление вывело меня на новый уровень.

Он присылал мне сообщения после матчей, разбирали некоторые эпизоды. Кобе написал однажды по почте: «Знаю, что всякое бывает в нашей жизни, но если ты не пытаешься быть лучшим, какого хрена вообще играешь в баскетбол?» – вспомнил слова Брайанта Хэйворд в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.