«Если ты не пытаешься быть лучшим, какого хрена вообще играешь в баскетбол?» Гордон Хэйворд вспомнил сообщение от Кобе Брайанта

Теги Шарлотт Кобе Брайант НБА Гордон Хэйворд Баскетбол

Гордон Хэйворд рассказал, чему его научил Кобе Брайант.

«Думаю, я был одним из первых, кто тренировался с ним после окончания карьеры. Три дня подряд работали вместе, получилось отлично. С тех пор он меня поддерживал, научил меня многому. Все уже давно говорят про «Мамба-менталити», но именно его мышление вывело меня на новый уровень.

Он присылал мне сообщения после матчей, разбирали некоторые эпизоды. Кобе написал однажды по почте: «Знаю, что всякое бывает в нашей жизни, но если ты не пытаешься быть лучшим, какого хрена вообще играешь в баскетбол?» – вспомнил слова Брайанта Хэйворд в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

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3 комментария
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Ответ Михаил Опякин
После окончания карьеры сразу написал Кобе с благодарностью за его игру. Он ответил, что не знает меня, ведь я не лучший по комментариям на Спортс.
Но ты хотя бы пытаешься?
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+1
После окончания карьеры сразу написал Кобе с благодарностью за его игру. Он ответил, что не знает меня, ведь я не лучший по комментариям на Спортс.
+1
-1
0
Ответ Михаил Опякин
После окончания карьеры сразу написал Кобе с благодарностью за его игру. Он ответил, что не знает меня, ведь я не лучший по комментариям на Спортс.
Ну хотя бы ответил. Мне до сих пор не отвечает, видимо, некогда.
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