Павел Савков стал шестым номером драфта G-лиги НБА

В субботу, 28 октября, состоялся драфт G-лиги НБА 2023 года.

Фарм-команда «Нового Орлеана», «Бирмингем Скуадрон», выбрала защитника «Басконии» Павла Савков под общим шестым номером драфта.

21-летний атакующий защитник стал вторым россиянином, выбранным на драфтах G-лиги. В 2009 году Ярослав Королев был выбран под 64-м пиком и попал в «Альбукерке Тандербердс».

Чтобы иметь право участвовать в драфте G-лиги, игроку должно быть не менее 18 лет. В список участников драфта входят перспективные игроки, которые не были выбраны на драфте НБА, не играли на международном уровне или не попали в состав НБА перед сезоном-2023/24.

Первым номером драфта стал форвард Джек Уайт («Техас»).

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